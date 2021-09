Weil am Rhein (ilz). Ein Ton gibt an, wann gelüftet werden muss: Weitere Geräte, die in den Klassenzimmern an den Weiler Schulen den Kohlendioxid-Gehalt messen, wurden während der Sommerferien angeschafft. Diese wurden, so erklärte Hauptamtsleiterin Annette Huber in der Sitzung des Kultur-, Sport-, und Verwaltungsausschusses, teils mit Landes-Fördermitteln finanziert.