Weil am Rhein: Metzgerei Dosenbach schließt ihre Weiler Filiale

Die Metzgerei Dosenbach ist in Rheinweiler beheimatet und hat außerdem noch Filialen in Schliengen und Kandern. 1884 gegründet, wird in diesem Jahr das 140-jährige Bestehen gefeiert. Die drei Standorte sollen im Gegensatz zur Weiler Filiale erhalten bleiben. „Das ist zumindest der Plan“, sagt Patric Dosenbach und lacht. Was das Weiler Geschäft künftig beherbergen könnte, weiß er nicht. Die Metzgerei ist dort Mieter und nicht Eigentümer.