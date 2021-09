Weil am Rhein Mieter für Ex-Bankfiliale gefunden

Weil am Rhein (mcf). In die alte Deutsche-Bank-Filiale an der Hauptstraße kurz vor dem Berliner Platz kehrt bald neues Leben ein. Seit Mai besteht für die insgesamt 420 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss ein Mietvertrag, wie die Städtische Wohnbau Lörrach als Vermieter auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Noch ist hier aber kein Einzug des Nachmieters erfolgt, auch an den Briefkästen deutet bislang noch nichts auf den Nachnutzer der alten Bankfiliale hin. „Der Mieter will namentlich noch nicht genannt werden“, erklärt Ralf Mohring, Wohnbau-Abteilungsleiter Kundenabteilung. Die Wohnbau halte sich daher an diesen Wunsch. Der neue Mieter passe jedenfalls gut ins Haus, freut sich die Wohnbau.