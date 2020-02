Weil am Rhein Mietinteressenten können einfach abwarten

Die Startphase

Rund ein Drittel ihrer Arbeitskraft als Unternehmer entfällt mittlerweile auf das Start-up-Unternehmen, das sich zuerst auf den Immobilienmarkt in der Region Augsburg/Schwaben konzentriert, wobei schon jetzt auch der süddeutsche Bereich samt Weil am Rhein verstärkt beackert wird und darüber hinaus sich der Blick von Hornung richtet. „Wir hoffen, dass wir Deutschland so schnell wie möglich befriedigen können, dann auch Österreich und die Schweiz.“

Insgesamt 10 000 Nutzer sollen es bis zum Ende dieses Jahres werden, danach ein exponentielles Wachstum folgen. „Wichtig ist, dass wir die kritische Masse erreichen.“ Dazu laufen in den nächsten vier Wochen weitere Gespräche mit möglichen Investoren. Wurde die Startphase noch aus eigenen Mitteln und von Banken begleitet, sollen in der zweiten Finanzierungsrunde 800 000 Euro bis eine Million akquiriert werden, was ins Marketing fließt. „Es wird einige Zeit dauern, bis wir eine schwarze Null erreichen“, weiß der Jung-Unternehmer. Doch da beide Geschäftsführer noch eine Firma im Hintergrund haben, liege eine solide Absicherung vor. Große Konkurrenz gebe es mit einem ähnlichen Geschäftsmodell nicht. Lediglich in NRW gebe es eine ähnliche Plattform, weiß der Weiler.

Der Wohnungsmarkt

In die Karten spielt Hornung und Kottmayr aber, dass der Wohnungsmarkt ein interessantes Betätigungsfeld für viele ist. Trotz oder auch gerade wegen der Wohnungsknappheit könne Mietinteressenten das Angebot gemacht werden, dass sie einmal ihr Profil online stellen und dann einfach abwarten. 1500 Nutzer wöchentlich verzeichnet aktuell die vor einem halben Jahr online gestellte Plattform bei je 500 neuen Registrierungen. Wie viele Mieter und Mietinteressenten tatsächlich zusammengefunden haben, kann Honung noch nicht quantifizieren; dafür sei das Unternehmen noch zu jung am Markt.

Auch wie wahrheitsgemäß die Angaben in den Profilen ausfallen, sei schwer auswertbar, was bei anderen Portalen ähnlich sei. „Umso ehrlicher man ist, umso eher ist am Ende die Suche von Erfolg gekrönt“, unterstreicht der Weiler Jung-Unternehmer.

Dass durchweg die Du-Anrede erfolgt, sei einer Marktbeurteilung geschuldet. „Die Resonanz darauf ist bisher sehr gut.“ Unterschieden werde dennoch. Beim typischen Mieter werde etwas lockerer das Du verwendet, beim Vermieter erfolgt die Ansprache auch mit Du, aber diese werden seriöser angesprochen.

Auf www.resely.de erstellen Immobilieninteressenten ein öffentliches, anonymisiertes Suchprofil mit Infos zu sich selbst und der Immobilie, die sie suchen. Immobilienanbieter erstellen ebenfalls eine Suchanfrage mit Infos zu der Immobilie, die sie vermieten wollen und den gesuchten Wunschmietern. Dieses ist jedoch nicht öffentlich. Ein Matching-Algorithmus schlägt dann ähnlich wie auf den gängigen Datingportalen den Immobilienanbietern passende Immobilieninteressenten vor, die sie dann kontaktieren können.