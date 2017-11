Weil am Rhein „Milonga-Nacht“, Flohmarkt für Frauen und Disko

Nachrichten-Ticker

22:48 Dortmund verpasst Sieg - RB unterliegt beim FC Porto

Dortmund - Borussia Dortmund hat nahezu alle Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals in der Fußball-Champions-League eingebüßt. Gegen Außenseiter Apoel Nikosia reichte es für die Borussen im heimischen Stadion wie schon im Hinspiel nur zu einem enttäuschenden 1:1. RB Leipzig muss nach dem zweiten erfolglosen Auswärtsauftritt um das Weiterkommen in der Champions League bangen. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleich unterlag der deutsche Fußball-Vizemeister beim FC Porto mit 1:3.

22:28 Jamaika will gegen Wohnungskrise angehen

Berlin - Eine Jamaika-Koalition will angesichts stark steigender Mieten mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. "Unser Ziel ist es, für ausreichenden bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle zu sorgen und auch Eigentumsbildung gerade für Familien zu ermöglichen", heißt es in einem von CDU, CSU, FDP und Grünen vorgelegten Leitlinien-Papier. Wie erwartet gab es bei den umstrittenen Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Wirtschaft und Verkehr noch keine gemeinsamen Positionspapiere. Sie sollen am Donnerstag vorgelegt werden.

22:13 Britischer Verteidigungsminister Michael Fallon tritt zurück

London - Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon ist zurückgetreten. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Der konservative Politiker war in der aktuellen Debatte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Druck geraten. Er soll 2002 bei einem Dinner einer Journalistin wiederholt ans Knie gefasst haben. Viele der Vorwürfe seien falsch, beharrte der Minister. Gleichwohl sei er "in der Vergangenheit hinter den hohen Standards zurückgeblieben, die wir an die Streitkräfte stellen", begründete Fallon seinen Rückzug.

20:53 USA stimmen wieder gegen UN-Resolution zu Kuba-Embargo

New York - Die USA haben zum 25. Mal gegen eine Resolution der UN-Vollversammlung gestimmt, die das Embargo gegen das sozialistisch regierte Kuba verurteilt. In der längst zum Ritual gewordenen Abstimmung forderten sämtliche der 193 Mitgliedstaaten mit Ausnahme der USA und Israel eine Aufhebung des Embargos. Vergangenes Jahr hatten die USA sich unter der Präsidentschaft von Barack Obama überraschend enthalten. Hintergrund waren der von Obama und dem kubanischen Präsidenten Raúl Castro eingeleitete Neuanfang diplomatischer Beziehungen beider Länder.

20:52 Drei tote Erwachsene in Haus in Bayern gefunden

Altfraunhofen - Drei tote Erwachsene mit Schussverletzungen hat die Polizei in einem Einfamilienhaus in Bayern gefunden. Die Ermittler gehen von einer Familientragödie aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei den Toten handle es sich ersten Erkenntnissen zufolge um die Bewohner des Hauses im niederbayerischen Altfraunhofen. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, war noch unklar. Der Sprecher erklärte, die Polizei sei durch einen Anruf auf den Fall aufmerksam geworden. Die Kriminalpolizei Landshut und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.