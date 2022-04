Weil am Rhein Ministerin steht Rede und Antwort

Weil am Rhein. Nachdem Schopper die Gewerbeschule in Rheinfelden und die Helen-Keller-Schule in Maulburg besucht hatte, kam sie schließlich auch ans Oberrhein-Gymnasium (OGW), das als grenznahe Schule mit einem französisch-bilingualen Zug ein besonderes Profil aufweist, welches die Bedeutung der grenzüberschreitenden Kooperation im Dreiländereck hervorhebe, heißt es in einer Mitteilung.

Nachdem Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in seinem Grußwort auf die Notwendigkeit einer besseren Lehrerversorgung im ländlichen Raum sowie auf die Bedeutung der politischen Bildung von Schülern hingewiesen hatte, die nötig sei, um der wachsenden Polarisierung in der Gesellschaft zu begegnen, hob Schopper insbesondere die bilinguale Ausrichtung des OGW hervor: Dieses Profil sei ein echtes „Filetstückchen“, welches in der bewegten deutsch-französischen Geschichte den Erfolg der Aussöhnung der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg und die nun feste Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich repräsentiere. Gerade aktuelle Kriege wie der in der Ukraine seien eine Mahnung, aktiv für den Frieden einzutreten und die bestehende Friedensordnung zu verteidigen. Zu solch einer Bewusstseinsbildung der Schüler tragen auch weitere Aktionen des Gymnasiums bei, wie etwa die Bewerbung als „Schule mit Courage“ oder die Auszeichnung als „Fairtrade-School“, teilt die Schule mit.