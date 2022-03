Weil am Rhein Mischung aus Wohnen und Gewerbe befürwortet

Um das Vorhaben zu realisieren, ist eine Bebauungsplanänderung nötig: Das bisherige Gewerbegebiet wird zu einem Mischgebiet. Genau an diesem Punkt setzte die Kritik von Thomas Bayer (Grüne) an. Er lobte zwar den Entwurf und das Projekt als solches, wies aber darauf hin, dass Gewerbeflächen in Weil am Rhein rar seien. Würden nun durch die Änderung des Bebauungsplans weitere Gewerbeflächen wegfallen, müssten diese vermutlich über kurz oder lang an anderer Stelle ausgewiesen werden. „Ich bin nicht bereit, auf der grünen Wiese zusätzliche Gewerbeflächen zu generieren“, so Bayer. Er werde dem Vorhaben daher nicht zustimmen, obwohl er das Projekt als solches äußerst gelungen finde.

Johannes Foege (SPD) pflichtete Bayer insoweit bei, als dass die Stadt mit Gewerbeflächen sorgsam umgehen sollte. Denn es müssten auch Flächen für etwaige Erweiterungen von einheimischen Betrieben zur Verfügung stehen. „Ich finde aber, wir sollten das an diesem konkreten Ort nicht zur Prinzipienfrage machen.“