Weil am Rhein: Misstöne in der ersten Sitzung

„Ich will niemandem auf den Schlips treten“

Mona Stickelberger (SPD), die nun für den Stellvertreter-Posten kandidierte meldete sich zu Wort und machte deutlich, dass sie niemandem etwas wegnehmen und niemandem „auf den Schlips treten“ wolle. Sie hob hervor, dass die Parteizugehörigkeit in ihren bisher fünf Jahren im Rat keine Rolle gespielt habe.

Eine Frage der Kommunikation

Fischer wendete sich mit ihrer Antwort an Eugen Katzenstein: Für sie sei es ein Widerspruch, einerseits in den Raum zu stellen, einem stadtbekannten Arzt mit Führungserfahrung und täglichem Kundenkontakt mangele es an Kompetenz für einen zweiten Stellvertreterposten, sich zugleich aber auf verlorenes Vertrauen gegenüber den Grünen in der Vergangenheit zu berufen. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun.

Früher eine „gute Truppe“

Jan Bautz (SPD) gab Fischer teilweise recht. In habe das Thema im Vorfeld der Sitzung stark beschäftigt, sagte er. Bisher habe man im Ortschaftsrat immer gut zusammengearbeitet, sei eine „gute Truppe“ gewesen. Die Grünen hätten in seinen Augen einen legitimen Anspruch gehabt, einen Stellvertreter-Kandidaten vorzuschlagen. „Nur wenn wir mit einer Stimme sprechen, werden wir auch so wahrgenommen“.