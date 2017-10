Weil am Rhein Mit Bäumen durch den Kreisverkehr

Von Marco Fraune

Mit Kraft, Präzision und einer besondern Maschine werden aktuell an der Hangkante 13 Bäume verpflanzt. Deren Kronen streiften beim Transport in Richtung einer Wiese am Mooswald die Schilder am Schlaufenkreisel.

Weil am Rhein. Wim Braam muss ein ruhiges Händchen beweisen. Wenn seine Finger am Joystick die stählernen gezackten Greifarme der kraftvollen Rundspatenmaschine bewegt, werden Bäume mit einem Stammumgang bis zu eineinhalb Meter Durchmesser von A nach B gepackt, gehoben, huckepack genommen, um dann wieder an einem anderen Ort eingepflanzt. In Weil sind es aktuell 13 Bäume, von Ahorn über Robinie bis zu einer besonderen Quitte, die der künftigen Dreiländergalerie weichen müssen und wenige hundert Meter weiter am Mooswald in Reih und Glied neu postiert werden. Insgesamt stellt das Fachunternehmen Opitz aus Heideck nahe Nürnberg dafür netto knapp 29 000 Euro in Rechnung.

Über die Qualität der umzusetzenden Objekte wundert sich Bauleiter Porlein doch ein Stück weit. „Die Qualität der Bäume ist überschaubar.“ Ohne die Umweltschutzauflagen würden solche Bäume nicht verpflanzt, ist er sicher. Statt von Steinen und sogar Beton umringt, könnten sie zumindest am neuen Standort deutlich besser Wurzeln schlagen, ist er für die Zukunft optimistisch. Einzig eine Quitte sei wirklich lohnenswert, habe diese etliche Jahre auf dem Buckel.

Der Untergrund an der Hangkante machte den Experten aber erst einmal zu schaffen. „Es schaut kniffelig aus“, blickte Prolein schon zum Start am Montag auf verbackene Steine und Beton. „Der Untergrund und der Transport sind schwierig.“

So verlief der Start dann auch schleppend. Doch bis heute Abend sollen alles Bäume verpflanzt sein. Inbegriffen in die Gesamtmaßnahme ist nicht nur das Ausbuddeln, Transportieren und Einsetzen. Die Verankerung der Bäume mit Stahlseilen für die nächsten Jahre, das Abschneiden der abgequetschten Wurzeln, damit sich neue bilden können, und auch die Bewässerung und Düngung sowie eine Pilzimpfung gehören dazu.

Für die Experten aus Franken ist dies alles ein Stück weit Routine. So waren sie schon bei den Baumverpflanzungen für „Stuttgart 21“ im Einsatz, seltene Käfer in alten Baumstämmen am Frankfurter Flughafen und auch Ameisenhaufen wurden schon umgesiedelt. Neu ist hingegen für Porlein die Fahrt durch den Schlaufen- und Stuhlkreisel in Richtung Otterbach. „Der Verkehr hier ist durchaus sportlich“, blickt der Bauleiter auf für ihn ungewohnt viele Schweizer Autos von Einkaufstouristen.