Über den Grenzübergang Weil am Rhein-Otterbach ist ein Paar, 60 und 49 Jahre alt, aus der Schweiz eingereist, das ein in der Schweiz erworbenes Motorrad zur Abfertigung anmeldete. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Laptoptasche mit einem Bündel Geld gefunden, heißt es in einer Mitteilung der Zollverwaltung.