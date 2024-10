Weil am Rhein: Mit Basel zusammen planen

Im Gemeinderat am Dienstag stellte Kulturamtsleiter Peter Spörrer sein Vorhaben ausführlich vor. Ganz Basel stünde in diesem Zeitraum im Zeichen des ESC, führte er aus. Neben dem eigentlichen Wettbewerb in der St.-Jakobs-Halle in Basel und dem um weitere Auftritte erweiterten Public Viewing im Fußball-Stadion gleich nebenan, gebe es Veranstaltungen wie das Eurovision-Village, die Eurovision Street oder den Eurovision Boulevard an verschiedenen Stellen in der ganzen Stadt sowie am Kleinbasler Rheinbord.

Viele Übernachtungsgäste werden erwartet

Es sei zu erwarten, dass auch in Weil am Rhein Teilnehmer und Besucher des Basler Festivals übernachten, sagte Spörrer. Um zusätzliche Möglichkeiten dafür zu schaffen, schlug er die Bereitstellung von Wohnwagenstellplätzen sowie eines temporären Campingplatzes, etwa auch dem LGS-Gelände, vor.