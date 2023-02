Weil am Rhein Mit Bildern Stimmungen und Freude vermitteln

Nach Bleistift-, Kreide-, Aquarell- und Ölmalerei widmet sich Waltraud Hengst heute überwiegend dem Malen mit Acrylfarben. „Ich will mit meinen Bildern Stimmungen und Freude vermitteln“, sagt die Hobbykünstlerin und Autodidaktin und fügt hinzu: „Das Malen tut mir gut.“

Inspiration aus der Natur

Wichtige Inspirationsquelle für ihre leuchtenden Farbenspiele ist vor allem die Natur. Wenn ihr bei Spaziergängen oder Fahrradtouren in der Region – sei es an einem mit Nebelschwaden durchzogenen Herbstmorgen, an einem sonnigen Frühlingstag, an einem stimmungsvollen Sommerabend am Rhein, oder bei Reisen durch faszinierende Landschaften wie zum Beispiel in Südfrankreich, in der Bretagne oder in Fuerteventura – ein passendes Motiv ins Auge springt, dann hält sie es zunächst mit der Kamera fest. Zuhause in ihrem Atelier, das sie sich in ihrer Wohnung eingerichtet hat, werden die Motive anhand der Fotos mit feinen Pinselstrichen und meistens mit Acrylfarben detailgenau umgesetzt.