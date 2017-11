Weil am Rhein Mit Blumen beworfen und geschlagen

Weil am Rhein. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhielt am Samstagmittag gegen 16.30 Uhr die Meldung, dass an der Hauptstraße, beim Parkplatz vor der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland, auf eine Person eingeschlagen wurde. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten schließlich ermitteln, dass der Tatverdächtige zunächst eine männliche Person völlig grundlos mit Blumen beworfen hatte. Als diese den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, schlug ihm dieser völlig unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Durch diesen körperlichen Übergriff erlitt das Opfer eine Fraktur des Nasenbeins und musste durch den Rettungsdienst Lörrach medizinisch versorgt werden. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus Rumänien, der aber in Deutschland wohnt. Da sich der stark alkoholisierte Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in der Art und Weise aggressiv zeigte und nicht beruhigt werden konnte, musste er den Rest des Nachmittages in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Weil verbringen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung für sein Verhalten verantworten müssen.