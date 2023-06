Weil am Rhein Mit Celloteilen durch den Zoll

Wie jetzt bekannt wurde, haben Zollbeamte des Hauptzollamts Lörrach bei einer verdachtslosen Kontrolle in einem Fahrzeug verschiedene Teile von Streichinstrumenten gefunden. Die Bauteile im Wert von fast 5500 Euro befanden sich in einem Mercedes, dessen Fahrer über den Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn aus der Schweiz nach Deutschland einreiste. Die Frage der Zöllner nach anmeldepflichtigen Gegenständen hatte der Fahrer verneint. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Zollbeamten 20 verschiedene Teile für Violinen, Cellos und Kontrabässe.