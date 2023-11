Weil am Rhein: Mit Chorprojekten durch Kirchenjahr

Anspruchsvolle Harmonik

Immer donnerstagabends probt der Projektchor im Gemeindehaus in Alt-Weil, der Probenbesuch ist auch montags in Efringen-Kirchen möglich. Es gibt einiges zu tun: Die Rheinberger-Motetten seien harmonisch anspruchsvoll. Es gebe polyphone, wie eine Fuge aufgebaute Passagen, die den Sängerinnen einiges abverlangen würden, zumal es bei den Aufführungen dieses Mal keine Instrumentalbegleitung gebe, sagt Niemann. Die Sänger des Projektchors sind zwischen 40 und 70 Jahre alt. Die Frage nach dem Nachwuchs stelle sich im Chorgesang immer wieder, bestätigt Niemann. Doch während Chöre, die sich jede Woche zum Proben treffen, oft Nachwuchssorgen hätten, funktioniere der Generationswechsel beim Projektchor ziemlich gut: „Ich habe den Eindruck, dass ist die Form für die Zukunft“, sagt sie. Ein zeitlich begrenztes Projekt sei für Jüngere vielleicht reizvoller als regelmäßige Proben. Für die freiberufliche Sängerin und Leiterin mehrerer Chöre – zur Zeit sind das neben dem Projektchor der Kirchenchor „Salt’n’Light“ in Efringen-Kirchen, der Männerchor Riedlingen und die „Liedertafel“ in Basel – sind die zeitlich begrenzten kirchenmusikalischen Projekte nur ein kleiner Teil ihrer Tätigkeit.

Stimmbildung und Gesangsunterricht

Daneben gibt sie Gesangsunterricht an den Musikschulen Weil am Rhein und an der Freien evangelischen Schule Lörrach, in einem Kooperationsprojekt der Musikschule Markgräflerland mit der Hebelschule Schliengen sowie am Hebel Gymnasium in Lörrach. Dort lehrt sie im Rahmen der „Singklassen“ Stimmbildung.