Weil am Rhein: Mit dem Blick für kleine Details

Den eigenen Mann erkannt

Und dabei stießen Kempf und die Stadtführer auf so manche Anekdoten und Geschichten, die sie selbst bis dahin nicht kannten. So zum Beispiel bei einem Foto, das drei Kinder vor einem Haus in der Elsässer Straße zeigten. „Das muss um 1958 gewesen sein und ich habe mir noch gedacht, dass einer der Jungs mein Mann sein könnte“, schmunzelt Merstetter. Sie nahm das Foto mit nach Hause und tatsächlich war es so: „Mein Mann ist aus allen Wolken gefallen.“

Beachtliche Ortskunde

Nicht einfacher wurde es laut der Mitteilung dadurch, dass so manche Dias verkehrt herum kopiert wurden. Und so war es schlicht unmöglich, auf den ersten Blick die Umgebung exakt einzuordnen. Und auf so einigen Aufnahmen sah man Gebäude, die heute gar nicht mehr existieren. Oder sie waren falsch beschriftet. Kurzum: Feinheiten waren am Ende entscheidend und eine beachtliche Ortskunde.

Zeitreise in die Vergangenheit

Für Kempf war es nach eigener Aussage eine Zeitreise in die Vergangenheit. „Bei meinen Fahrten durch Weil am Rhein sind viele Erinnerungen hochgekommen. Meine Kinder- und Jugendzeit ist in den vergangenen Monaten wieder aufgelebt.“ Ihm habe es jedenfalls riesigen Spaß gemacht.