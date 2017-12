Weil am Rhein Mit den Nachbarn schwätzen und sie richtig verstehen

Weil am Rhein (mcf). Das Kant-Gymnasium will ein weiteres enges Band zum Nachbarland knüpfen. Die Schulkonferenz hat in dieser Woche grünes Licht gegeben, dass eine Partnerschaft mit der Schule Maison de Don Bosco im elsässischen Landser eingegangen wird.

Den Weg dahin geebnet hat der Bürgermeister von Landser, Daniel Adrien, der die Zweisprachigkeit am Oberrhein fördern will. Bei Weils OB Wolfgang Dietz fand er dann auch Gehör, der zwar darum wusste, dass am Kant-Gymnasium schon eine Partnerschaft mit einer französischen Schule besteht, doch hier eine andere Form zusätzlich willkommen ist.

Bei der neuen Verbindung sind die Fünft- bis Neuntklässler eingebunden. In der sechsten und siebten Klasse erfolgt ein Briefaustausch oder auch eine Verbindung via Soziale Medien. In der achten und neunten Klasse wird es einen eintägigen Austausch vor Ort geben, und auch Projektarbeit ist geplant. Die Neuntklässler werden gemeinsam als „Trittortbegegnung“ die Gedenkstätte „Pont du Bouc“ in Rixheim, ein umkämpfter Brückenkopf im Zweiten Weltkrieg, besuchen. Klischees und der Blick auf die Geschichte sind dann zentral, erläutert Elisabeth Mignot von der Fremdsprachenabteilung am Kant. „Wir wollen erreichen, dass die Schüler über den Austausch zu Bürgern werden, die mit Geschichte verantwortungsvoll umgehen und nicht Rattenfängern hinterhergehen.“

Insgesamt soll also nicht nur Sprache via Lehrbuch vermittelt werden, sondern auch die Alltagssprache und die Kultur des jeweils anderen Landes. Auch das Schulleben in Frankreich können die Weiler künftig hautnah erleben, beispielsweise wenn 1100 Schüler in der Kantine in Landser gemeinsam essen oder im Gebäude ein rigoroses Handyverbot herrscht.

Auf eine „höchst eindrucksvolle Wirkung“ solcher Erlebnisse setzt auch Kant-Schulleiter Martin Haas, der während seiner Schullaufbahn im Schwarzwald nur mit seinem 75-jährigen Onkel und dem Lehrer auf Französisch sprechen konnte. Auch OB Wolfgang Dietz hofft, dass sich die Nachbarn näher kommen, einander verstehen und sich unterhalten können.

Drei Ziele sind laut Haas also zentral: Die Sprache so lernen, dass sich die Schüler in Frankreich bewegen können. Zweitens, dass sie den dortigen Alltag kennenlernen und drittens, dass sie gemeinsam mit Franzosen zur Gedenkstätte fahren. Haas: „Das hat eine andere Wirkung.“ Zugleich hofft Mignot, dass auch Freundschaften entstehen. „Erzwingen können wir das nicht.“ Die Teilnahme an den Aktionen sind jedoch verpflichtend bis zur neunten Klasse.

Während die Schüler sich schon seit einigen Wochen Briefe schreiben, wird heute Abend eine Delegation aus Landser kommen. Mit dabei sind Bürgermeister Adrien, Schulleiter Alain Werner und Philippe Rumplain als Lehrkraft.

Am 30. Januar steht dann das erste Treffen der Schüler an, wenn die Achtklässler nach Landser fahren. Am 1. Februar kommen Neuntklässler aus Landser nach Weil. Im Juni werden Ergebnisse der gemeinsamen Arbeiten vorgetragen und über Erlebnisse wird berichtet. Die Acht- und Neuntklässler werden im September dann den neuen Schülern berichten, was sie gelernt haben und der Start des neuen Projekts steht dann an.

Mit Kosten soll der Austausch für Schüler und Eltern nicht verbunden sein. Regionale Fördertöpfe werden angezapft, mit denen die Zweisprachigkeit und die Begegnung der Nachbarn unterstützt werden. Dietz: „Es ist schön, wenn man Begegnungen schaffen kann. Ich hoffe, dass dies dauerhaft Wirkung hat.“