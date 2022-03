Weil am Rhein Mit der Benefiz-Aktion insgesamt 11 000 Euro erzielt

Die Musik habe das Thema auch emotional rübergebracht, findet Harms. „Die Musiker konnten ja zudem seit zwei Jahren nicht tätig werden“, meint er mit Blick auf all die coronabedingt ausgefallenen Konzerte und Veranstaltungen. Mit solch einem großen Erfolg habe er nicht gerechnet. Die Aktionen für den guten Zweck von Michael Feldges, der auch für die Organisation der „Straßenmusik für die Ukraine“ am Samstag verantwortlich zeichnete, seien zwar schon immer gut gelaufen. „Aber dass es so läuft, wer rechnet schon damit?“, fragte sich Harms. Es sei ermutigend und schön, und er freue sich nun für alle, die von dem Geld profitieren werden, sagte er.

Dieses soll übrigens weniger für die Klinik in Kiew verwendet werden, in welcher Menschen und vor allem viele Kinder behandelt werden, die als Folge der Tschernobyl-Katastrophe Strahlenschäden erlitten haben. Für diese setzt sich Harms mit KiHev seit drei Jahrzehnten ein. Da er für diesen Zweck aber noch „Geld auf dem Konto“ habe, will er nun mit dem Erlös der Benefiz-Aktion am Samstag vor allem vor Ort in Weil am Rhein helfen. Geflüchtete, die in die 3-Länder-Stadt kommen, sollen unterstützt werden.