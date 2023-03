Weil am Rhein Mit der Drohne rund um die Stadt

Für das Kino hat er den Streifen extra noch überarbeitet und angepasst, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass der Ton auch aus den hinteren Lautsprechern zu hören ist. „Ich war überrascht, wie scharf die Bilder waren – schärfer als mancher Kinofilm.“

Üben war angesagt

Zöbelin hat schon mehr als 20 Filme über die 3-Länder-Stadt gedreht. Die Idee, Aufnahmen mit einer Drohne zu machen, hatte ihn schon länger verfolgt, erinnert sich der Filmemacher. In der Corona-Zeit packte er das aufwändige Vorhaben an. Zunächst war üben angesagt. „Da kann man nicht einfach so loslegen“, stellt Zöbelin klar. Am Ende gelang es ihm, das Gerät in einer Kiste zu landen, auch einen Drohnenführerschein hat er gemacht. Für die Flüge galt es, immer wieder Genehmigungen einzuholen und die Flugbewegungen zu beachten, auch wenn coronabedingt weniger los war am Himmel. „Ich bin immer auf Nummer sicher gegangen.“ Deshalb nutzte er auch bei jedem Start einen neuen Akku. Auch das Wetter muss passen. Die Windgeschwindigkeit darf höchsten 35 Stundenkilometer betragen.