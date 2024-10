Weil am Rhein: Mit der Kettensäge in luftiger Höhe sicher arbeiten

Lehrgänge gehören zur Ausbildung in der Feuerwehr dazu

Knapp 200 unwetterbedingte Einsätze in insgesamt drei Flächenlagen zählte die Weiler Feuerwehr im Jahr 2023. Wissen wie jenes, das am Samstag vermittelt wurde, wird für die Kameraden also immer wichtiger. Salathe stellt aber klar, dass der Lehrgang keine Reaktion darauf war, sondern zur Ausbildung in der Feuerwehr dazugehört. Indes eine Folge seien technische Innovationen: Als eine der ersten Wehren in der Region verfügen die Weiler Einsatzkräfte über einen Hochentaster – eine Motorsäge an einem Teleskopstab, um nicht immer die Drehleiter zu benötigen. „Auch die Koordination ist ein großes Thema, bei dem wir schon deutlich besser geworden sind.“ Um für Wald- und Vegetationsbrände gerüstet zu sein, wurde leichtere Einsatzkleidung angeschafft. Die Wehr verfügt zudem über spezielle Schläuche sowie Rucksäcke, die 20 Liter Wasser fassen.