Weil am Rhein Mit der Natur eng verbunden

Auch Aufträge gemalt

Die Künstlerin wurde auch immer wieder für Auftragswerke angefragt und malte unter anderem für eine Dame ein Votivbild für eine Bruder Klaus Kapelle in der Schweiz oder fertigte eine Aktdarstellung für das Schlafzimmer eines Ehepaars an. Als Künstlerin wurde sie viele Jahre von der Galerie Markgräflerland in Weil am Rhein vertreten.

Nach dem Tod ihres Vaters war es Becks Wunsch, ihre in Arzberg wohnende Mutter zu unterstützen. Ihr Mann Helmut bemühte sich fortan um eine Versetzung an den Grenzort zur Tschechischen Republik. Erst viele Jahre später, nachdem ihre Mutter bereits verstorben war, gelang das Vorhaben im Jahr 1981 und der Umzug nach Arzberg, in die bedeutende Porzellanstadt, erfolgte. Mit dem Heimatort ihrer Mutter verband Irmgard Beck viele schöne Kindheitserinnerungen. Ihr Großvater war dort als Porzellanmaler tätig gewesen. In Arzberg entdeckte Irmgard Beck das Malen in Gemeinschaft noch einmal neu. Sie gab Kurse an der Volkshochschule im Malen und Zeichnen, was ihr große Freude und zahlreiche Schüler bescherte.

Kontakt gehalten

Nach Weil am Rhein kam sie immer wieder gern zu Besuch und hielt den Kontakt zu Freunden und Wegbegleitern aufrecht. „Sie hat nie einen Geburtstag vergessen und war geistig fit bis zum Schluss“ weiß Dirrigl über ihre liebgewonnene Freundin zu berichten.

Blumensträuße beliebt

Irmgard Beck war ein naturverbundener Mensch. Ihr künstlerisches Werk umfasst motivisch vorrangig Blumen- und Landschaftsbilder. Besonders Blumensträuße waren bei der Malerin außerordentlich beliebt. Sie stellte diese in Öl, Aquarell und Tempera dar. Kräftige, leuchtende Farben dominierten ihre Bilder, die bisweilen auch eine naiv-künstlerische Ausstrahlung hatten. Beck fühlte sich dem Naturalismus, aber auch dem Impressionismus verpflichtet. Das Malen vor Ort in der Natur, ohne das Motiv als Vorzeichnung anzulegen, war ein stetes Charakteristikum ihres Werkschaffens.

Die Künstlerin schätzte einmal, dass sie mehr als 500 Bilder gemalt hat. Sie war bis zuletzt künstlerisch aktiv. Am 22. Oktober 2022 starb die Textildesignerin und Blumenmalerin in Arzberg.