Das Haltinger Winzerfest hat am Sonntag zum 95. Mal stattgefunden. 1929, damals noch im kleinen Bauerngarten eines Sängers gegenüber dem Gasthaus Hirschen, später 30 Jahre lang in der Haltinger Festhalle, hat sich diese Veranstaltung zur schönen Tradition gemausert. Drei ganze Tage wurde das Winzerfest ganz früher noch gefeiert. Nach der Festhalle wurde an der Alten Trotte vor dem Anwesen Walliser/Gehrmann gefeiert.