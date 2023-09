Weil am Rhein Mit der „Weil am Rhein“ in die Lüfte

Bei der aktuellen „Weil am Rhein“ handelt es sich laut Kraft um einen Bombardier Canadair Regionaljet CRJ900 mit dem Kennzeichen D-ACNC. Das Flugzeug hatte seinen Erstflug am 22. Mai 2009 und wurde am 1. Juni 2009 von Eurowings im kanadischen Montreal übernommen. Daraufhin wurde er am 5. Juni mit Tankstopp auf Island nach Nürnberg überführt. Am 5. Juli erfolgte dann der erste Arbeitstag mit Flügen nach Düsseldorf, Stuttgart, Nizza und Paris. Am 3. März 2015 wurde das Flugzeug innerhalb der Lufthansa Group von Eurowings an Cityline übertragen. Die „Weil am Rhein“, hat bisher auf 27 839 Flügen 26 661 Flugstunden gesammelt und rund zwei Millionen Fluggäste zu ihrem Ziel gebracht. Sie hat 136 Flughäfen besucht. Besonders oft gelandet ist sie in Frankfurt (5184 Landungen), Düsseldorf (3694), München (3469), Hamburg (1509), Nürnberg (1159) und Basel, wo sie 913 Mal gelandet ist. Sie war aber auch schon in Luxemburg und Genf.