Vor der Grenzzollanlage auf der Autobahn 5 hat der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs am Samstag gegen 23.40 Uhr mehrere Pylonen überfahren und mit seinem Fahrzeug eine Schutzplanke touchiert. Bei einer Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch bei dem 49-Jährigen festgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Fahrer hatte beabsichtigt, mit seinem Sattelzug von Deutschland in die Schweiz auszureisen.