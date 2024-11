Weil am Rhein: Mit einem kleinen Geschenk zu Weihnachten ältere Menschen erfreuen

Mitmachen und Gutes tun ist ganz einfach, heißt es. Ein oder mehrere Kärtchen nach Wahl können zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses abgehängt, der Wunsch besorgt und dann als Sach- oder Gutscheingeschenk wieder ins Rathaus zurückgebracht werden.Angehörige der Stadtverwaltung Weil am Rhein werden in der Weihnachtszeit den älteren Menschen dann das Geschenk übergeben.

200 Wünsche sind in diesem Jahr schon eingegangen

Diese gemeinsame Aktion der Caritas und der Stadtverwaltung ist ein Erfolgsprojekt, hält die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. An die 200 anonymisierte Wünsche von Senioren gingen in diesem Jahr bereits im Rathaus ein. Wie die Abteilung für Soziales, Schulen und Sport mitteilt, können bedürftige Menschen über 60 Jahren, die ein geringes Einkommen haben oder Wohngeld, Bürgergeld oder Grundsicherung erhalten, weiterhin und noch bis zum 13. Dezember solche Wunschkärtchen ausfüllen.