Weil am Rhein Mit Einschränkungen und Alternativen

Weiler Erzähler

Die Weiler Erzähler hatten auch während der Sommermonate für ihr monatliches Erzähl-Forum eine Möglichkeit an der frischen Luft gefunden: Im Dreiländergarten erzählten sie unter Beachtung der Hygiene-Regeln ihre Erzählabende an jedem dritten Dienstag im Monat. Auch bei Verlängerung des zweiten Lockdowns wollen sich die Erzähler in den Wintermonaten machbare Alternativen einfallen lassen, so die Ankündigung.

Vereine

Schwerwiegende Auswirkungen hatten die Lockdown-Phasen auch für die Vereine. Einzelne fanden kreative Lösungen für Proben, wie zum Beispiel die Stadtmusik Weil am Rhein, die ihre Proben in einem Autohaus absolvierte. Andere, wie die Orchestergesellschaft, wichen in das evangelische Gemeindehaus in Alt-Weil aus. Manche Chöre fanden Probe-Möglichkeiten in den Kirchen, die allerdings auch nur sehr restriktiv mit der Zahl der Nutzer oder Besucher umgehen mussten. Viele Vereine konnten nun über Monate gar keine Treffen und Proben mehr absolvieren.