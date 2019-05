Weil am Rhein Mit Elan und Einsatzfreude

Als der Ehemann Vorsteher des Zollamts Weil-Otterbach geworden war, zog die Familie nach Weil am Rhein. Die Jubilarin nahm eine Halbtagsstelle beim städtischen Bauamt an. Als ein Sekretariat beim geschäftsführenden Rektor der Weiler Schulen eingerichtet wurde, bewarb sie sich. Die Verwaltungsarbeit der Leopold-, Karl-Tschamber- und Rheinschule oblag ihr von nun an. Diese Aufgabe bewältigte sie mit viel Elan und Einsatzfreude. Diese Aufgabe, Bindeglied zwischen den Eltern, Kindern und der Schule zu sein, wurde zu ihrer Berufung.

Mit dem Rektor wechselte sie in die Karl-Tschamber-Schule, wo sie ihren Traumberuf ausüben konnte: Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin. Noch heute treffe sie „gestandene Frauen“, die einst zu ihren Schülerinnen gehörten.

1980 ging die engagierte Frau in Pension, neun Jahre später verstarb ihr Mann. Seit dem Ruhestand ist die Jubilarin viel gereist. Sie nahm an Weiterbildungskursen, beispielsweise am Vorbereitungskurs der VHS für Ältere in Lenzkirch und der Erwachsenenbildung der evangelischen Kirche teil. In der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltete sie mit dem Diakon die Altennachmittage. Nach einer weiteren Ausbildung gab sie bei der VHS Gedächtnistrainingskurse. Später wurden diese Kurse auch in der Johannes- und in der Altweiler Gemeinde abgehalten. Als Gründungsmitglied bei der VHS der Älteren war sie viele Jahre aktiv.

Aus Anlass ihres Geburtstages ist die Seniorin, wie jedes Jahr, nach Frankfurt zu ihrer Tochter gefahren. Ein schönes familiäres Fest mit der Familie, zu der auch eine Enkelin gehört, sei das gewesen.