Weil am Rhein Mit Energie, guter Laune und großen Gefühlen

Von Dorothee Philipp

Weil am Rhein. Freiheit, Abenteuer, unbegrenzte Möglichkeiten – der Mythos vom amerikanischen Westen lebt! Das zeigte sich eindrucksvoll beim Konzert der Mandolinengesellschaft Weil am Rhein, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert. „Go West“ hieß das Programm kurz und bündig, bei dem das Publikum im Gewölbekeller des Alten Rathauses einen ganzen Abend lang mit tollen Evergreens aus Amerika verwöhnt wurde.

Emotionsgeladene Balladen, pfeffriger Rock, Witziges vom Broadway, frecher Countrysound, Filmmusik zum Abheben – kein möglicher Wunsch blieb außen vor. Dirigent Daniel Frank stand ein eindrucksvolles Ensemble zur Verfügung, das die ganze Bandbreite eines Symphonieorchesters abdeckte: die Mandolinen besetzten die oberen Register, den „Mittelbau“ übernahmen die Gitarren und die tiefe Lage bestritten zwei Kontrabässe und eine Bassgitarre.

Rhythmisch zur Sache ging es mit einem opulent bestückten Schlagwerk, für das als Gast der agile Drummer Hanno Saltenberger gewonnen werden konnte. Der Tenor Gérard Perrotin, der schon in vielen Konzerten der Mandolinengesellschaft mitgewirkt hat, war auch dieses Mal wieder dabei, denn so ganz ohne Text geht das nicht mit den Träumen vom Wilden Westen. Und die Grenzacher Flötistin Jacqueline Renner sorgte für silbrig leuchtende Akzente.

Alle hatten sich dem Anlass entsprechend „westlich“ herausgeputzt mit Hüten, Halstüchern, Karohemden und Cowboystiefeln. „Für unsere Besetzung gibt es nicht allzu viele Originalkompositionen“, meinte Frank im Gespräch mit unserer Zeitung. Also haben er und Ulrich Senf, der an diesem Abend an der Gitarre werkelte, die schönsten und bekanntesten Stücke für ihr Orchester arrangiert. Und das mit viel Geschick.

So schön klingt Stille selten wie in dieser Version von „Sound of Silence“ mit ihrem verheißungsvoll murmelnden Intro, dem filigranen Saitenspiel und dem geheimnisvollen Glitzern der Chimes. Tiefe Emotionen, aber frei von jeglicher Sentimentalität, überfluteten das Publikum bei der berührenden Version von „The Rose“, ein Filmsong aus dem Jahr 1979. Gérard Perrotin legte alles hinein, sein kraftvoller, auch in großen Höhen tragfähiger Tenor glänzte lupenrein und machte das Hörerlebnis perfekt.

Eine pfiffige Überraschung war „Plink, plank, plunk“ von Leroy Anderson, ein lustiges Stück mit einer wahren Lokomotive von Bass, dem man die 81 Jahre, die es schon alt ist, kaum glauben wollte. Das Orchester zeigte eine überraschende Bandbreite an Klang- und Gestaltungsmöglichkeiten: Das kernige „Ring of Fire“ von Johnny Cash, das lässig dahin schlendernde „Downtown“ von Tony Hutch, die mitreißenden Harmonien von Leonard Bernsteins „Maria“, die unbekümmerte Frische der Beachboys in „Good Vibrations“, die mit Bottleneck-Effekten der Gitarren unterstrichen wurde – alle 17 Nummern des Programms strahlten Energie, gute Laune und große Gefühle aus.

Publikum hingerissen

Das Highlight hatten Daniel Frank und seine Leute bis zum Schluss aufgehoben: Ein herrlich langes, symphonisches Medley aus den schönsten Filmmelodien des Western-Klassikers „Spiel mir das Lied vom Tod“ aus der Feder von Ennio Morricone. Hier entrollte sich ein veritabler akustischer Breitwandfilm mit vielen Stimmungswechseln, angefangen vom einsamen Mundharmonika-Motiv über die pochenden, von Glockenschlägen begleiteten Rhythmen des Cheyenne bis zu der süßen, sehnsuchtsvollen Melodie der Jill McBain.

Das Publikum war hingerissen und wollte nicht aufhören mit dem Applaus. Als Zugabe stimmte Perrotin das „Hallelujah“ von Leonard Cohen an, bei dem zum Schluss alle mitsangen. Und immer noch gab der Saal keine Ruhe, also ging es mit „White Christmas“ von Irving Berlin nochmals in die Verlängerung.