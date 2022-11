Weil am Rhein Mit Färberkelle und Holzmaske

Aber nicht nur der Name geht auf die Färber zurück, die die Clique einst ins Leben riefen. Bis heute ist die Färberkelle ihr Wahrzeichen und auch die farbigen Outfits sind eine Anspielung darauf – und der Unmut, im Trauerflor aufzutreten.

Das Häs wurden seit dem Jahr 1947 – dem Jahr, in dem Max Boos das Vereinsleben wieder erweckte – fünfmal gewechselt. Wie viele andere es vor dem Krieg gab, ist nicht bekannt. Wichtig sind auch die Holzmasken, die von der Clique getragen werden. Da endet aber der Bezug zu den ehemaligen Gründern. Denn keiner der 14 Aktiven, zu denen nur die über 18-Jährigen gezählt werden, arbeitet noch in der Textilindustrie oder wohnt in Friedlingen. Dennoch wird der Sitz in Friedlingen bleiben, denn: „Einmal Friedlingen, immer Friedlingen“, sagen sie.

In den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat die Gruppe ihre ersten Umzüge organisiert. Diese führten später von Friedlingen bis nach Weil. In den Jahren von 1969 bis 1980 veranstalten die Narren auch ihren eigenen Kinderumzug. Treffpunkt war immer die Turnhalle in Friedlingen, deren Boden überdeckt werden musste. Vorher sammelten sie bei den verschiedenen Geschäften, damit jedes Kind eine Wurst und ein Getränk bekam. Heute wechseln sich die verschiedenen Cliquen jährlich bei der Organisation ab.

Schnitzelbanksingen

Nachdem das Schnitzelbanksingen im Rahmen der Entwicklungen eingeschlafen war, nahmen Horst Hohmann und Albert Kummer dies wieder auf und gründeten 1976 die „Ghetto-Singers“. Zu dem Namen kamen sie, weil sie mit Friedlingen „Ghetto“ assoziierten, hieß es. Unter den Schnitzelbankformationen sind die „Ghetto-Singers“ heute die älteste. Sechs bis sieben der Aktiven nehmen sind dabei.

Für die Fasnacht proben die Mitglieder des Bühnenteams, das sich aus sieben der 14 Aktiven zusammensetzt, intensiv. Sechs bis sieben Wochen vor Beginn wird mittwochs und sonntags für zwei Stunden geprobt. Die aufgeführten Sketche entstehen durch Input von allen Mitgliedern, wobei die Prüfung immer beim Bühnenteam liegt.

Die Fasnacht fiel nur zweimal seit 1977 aus: „Während dem Irakkrieg und Corona“, erklären Rüping und Schühlein. Normalerweise findet sie im Kirchensaal in Friedlingen statt, wird aber für die anstehende „99+1-Feier“ aus Platzgründen in die Altrheinhalle in Märkt verlegt. Ansonsten nimmt die Clique auch an verschiedenen Umzügen in der Region teil – Lörrach, Binzen und Weil am Rhein. Teilweise auch mit einem Wagen, bei dem es sich mittlerweile um einen festen Wagen in den Vereinsfarben handelt.

Nach Corona baut sich das Vereinsleben der „Alti Fabriknäscht Cligge“ nun langsam wieder auf. Die Gruppe hatte aber nicht mit Austritten zu kämpfen. Auch ein Nachwuchsproblem gibt es nicht: Drei bis fünf Kinder zwischen fünf und 15 Jahren laufen mit ihren Vätern mit.