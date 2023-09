Die Bundespolizei hat am Bahnhof Weil am Rhein einen falschen Ausweis sichergestellt. Da ein nach eigenen Aussagen aus Syrien stammender Mann angab, keine Ausweispapiere dabei zu haben, wurde eine Durchsuchung durchgeführt, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei nicht nur sein seit zwei Jahren abgelaufener Reisepass sondern auch eine gefälschte italienische Identitätskarte aufgefunden worden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann war am Freitagmorgen in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Der syrische Staatsangehörige, wird sich nun wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Da der 35-Jährige ein Schutzersuchen stellte, erfolgte nach Sicherstellung des gefälschten Dokuments die Weiterleitung an eine Landeserstaufnahmestelle.