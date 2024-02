Ein 26-Jähriger ist laut Bundespolizei beim Versuch, mit einem gefälschten Ausweis nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der syrische Staatsangehörige befand sich am Samstagnachmittag, 10. Februar, mit dem Fernzug auf der Fahrt vom Schweizer Bahnhof SBB nach Deutschland, als er in eine Kontrolle der Bundespolizei kam. Bei der Überprüfung der vorgelegten griechischen Identitätskarte stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest und die Fahrt endete kurz darauf auf dem Bundespolizeirevier im Badischen Bahnhof. Seine syrischen Dokumente versteckte der Mann in der Kleidung. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein und stellte den gefälschten Ausweis sicher. Da dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert wurde, verblieb er in der Schweiz.