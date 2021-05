Weil am Rhein Mit Familienchronik den Kindern die Wurzeln zeigen

Die Eltern, die in der Landwirtschaft arbeiteten, mussten mit Pferd und Wagen fliehen. In der Nähe der Insel Rügen fand die Familie Unterschlupf, allerdings nur so lange, bis die russischen Truppen kamen. Die Familie ging zurück nach Dünow, wo „nichts mehr da war“, erinnert sich Martin Habeck. Auf einem polnischen Gut mussten sie arbeiten, die Verpflegung sei jedoch sehr mangelhaft gewesen. Schließlich ging es nach Schleswig-Holstein, wo der Jubilar weiter zur Schule ging.

Seine Lehre als Landwirt führte ihn zur Berufsschule in Wilster bei Itzehoe. Während dieser Zeit galt seine Passion vor allem den Pferden. Als Reiter nahm der Jubilar an Turnieren statt. Die Zukunftsperspektiven für diesen Beruf seien jedoch gering gewesen, so dass er sich entschloss, Untertage in einem Bergwerk in Hagen zu arbeiten. Dies tat er so lange, bis sein Bruder, der schon in Weil am Rhein wohnte, ihn zu sich holte.