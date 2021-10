Weil am Rhein Mit Fotos einer Welt, die langsam wiedererwacht

Mit dabei ist auch das Autorenkollektiv „Hinter Mauern. Plasco – Die Geschichte einer Metamorphose“. Diese Gruppe, bestehend aus der Fotografin und Kuratorin Elke Fischer und der Kuratorin Sabine Theil, beide aus Weil am Rhein, sowie Rémy Longato, Fotoamateur und Koordinator aus Hüningen, hat die Graffiti der Industriebrache „Plasco“ in Hüningen verewigt. Auf diesem Gelände ist heute ein Supermarkt errichtet, dessen Inhaber diese Ausstellung in der Garnisonskirche Hüningen unterstützt.

Auch wenn in diesem Jahr die 3G-Regel gilt, erwarten die Organisatoren viele Fotografen und Foto-Liebhaber an den drei Wochenenden im Kulturzentrum Triangle und der Garnisonskirche. Das „Fotografische Treffen“ ist ein Ereignis, an dem sich Autoren und Besucher begegnen und miteinander diskutieren – unter anderem über die angegangenen Themen, Inhalte und Techniken.