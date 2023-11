Weil am Rhein: Mit gefälschten Papieren unterwegs

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Freitagabend einen aus Italien kommenden Fernbus bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein -Autobahn. Dabei überprüften sie einen 26-Jährigen in Begleitung seiner 24-Jährigen Ehefrau und der einjährigen Tochter. Für alle Personen legte die Familie niederländische Aufenthaltstitel vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale an den Dokumenten fest. Auf Nachfrage händigte der 26-Jährige für alle Personen echte türkische Reisepässe aus und stellte ein Asylgesuch. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die gefälschten Aufenthaltstitel wurden sichergestellt. Aufgrund des Asylgesuchs wurde die Familie an eine Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet, heißt es in dem Bericht der Bundespolizei.