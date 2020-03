Weil am Rhein Mit Gesprächen statt Verboten

Der Weiler Oberbürgermeister verweist hier auf die Zuständigkeit des Bundes, wohlwissend um besorgte Bürger, die Grenzschließungen zur Gefahrenreduzierung wünschen. Das Schengen-Abkommen besage aber ganz klar: Kontrollen müssen mit allen Schengen-Mitgliedern abgestimmt sein. Der Haltinger Innenexperte Schuster wisse jedoch um die Situation im Dreiländereck und sei in Berlin in Gesprächen mit Verantwortlichen. Außerdem wolle sich Innenminister Horst Seehofer am Abend auch nach Brüssel aufmachen, um mit den anderen europäischen Mitgliedsstaaten zu sprechen, so der Stand am Freitagnachmittag. Gleichzeitig betont der OB, dass sich seine Befugnisse hinsichtlich der Grenze auf Empfehlungen und Bitten beschränken. „Ich kann aber keinen Zaun an der Grenze hochziehen.“

Elsässer können kommen

Mit einem gewissen Unverständnis blicken besorgte Bürger darauf, dass Elsässer weiterhin in Weil am Rhein einkaufen – ob direkt im Rhein-Center oder auch in der Innenstadt. „Solange wir auf der französischen Seite kein Grenzübertrittsverbot haben, solange besteht die Freiheit“, stellt Dietz klar. Er hoffe aber, dass Grenzkontrollen hier eine „kanalisierende Wirkung“ entfalten.

Der OB rät der Weiler Bevölkerung, sich sachlich mit dem Thema Coronavirus auseinander zu setzen und den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. „Jeder soll seine Hygienemaßnahme außerdem nutzen.“ Denn auch ohne Krankheitssymptome bestehe die Gefahr, andere anzustecken. „Angst ist ein schlechter Ratgeber. Jede Aufregung ersetzt kein Nachdenken.“

Veranstaltungen abgesagt

Klar sei ihm, wie schwierig es für die Wirtschaft, Betriebe und Arbeitnehmer werde. Wichtig sei, dass die Menschen auch zueinander stehen. Dabei gehe es beispielsweise auch darum, Betreuungen für Kinder aufzufangen, da Kindergärten und Schulen auch in Weil am Rhein bis Ostern schließen, wie während des gestrigen Gesprächs als Nachricht kam.

Täglich kommt im Rathaus aktuell der Verwaltungsstab zusammen, wobei der OB die Beschreibung „Kleiner Krisenstab“ vermeidet. Das Thema Coronavirus werde täglich verfolgt und erforderliche Maßnahmen würden getroffen. Dazu zählt auch: Für März sind alle städtischen Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern abgesagt worden.

Ebenfalls nicht stattgefunden hat das Freitagsgebet. Die Absage erfolgte durch die Ditib-Gemeinde, mit der die Stadt zuvor im Gespräch war.

Die Verwaltung hat Kontakt mit den vielen betroffenen Veranstaltern aufgenommen. Eine Anordnung, dass die Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern nicht stattfinden, konnte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher durch die zahlreichen Gespräche vermeiden. Eine Allgemeinverfügung wird nun aber erlassen, also die generelle Anordnung mit dem 50-Teilnehmer-Verbot. Diese Anordnung soll die bislang aufwändige Einzelfallbesprechung ersparen.

Laguna und Wochenmarkt

Betroffen von der Vielzahl der Absagen ist auch das Frühlingsfest. Eigentlich hätten ab dem 23. März die Aufbauarbeiten für den Rummel auf dem Festplatz begonnen. Doch das für den Zeitraum vom 27. März bis zum 7. April vorgesehene bunte Treiben entfällt nun.

Obwohl das Laguna von der städtischen Tochtergesellschaft betrieben wird, läuft der Badebetrieb erst einmal weiter. Dietz steht mit der Laguna-Geschäftsführung in Kontakt. Doch: „Entscheidungen sind noch nicht getroffen worden.“ Bürgermeister Rudolf Koger verwies hier auf eine Stellungnahme des Verbands kommunaler Unternehmen, der nicht zu einer Schließung rät. Die Stadt befasse sich aber weiterhin mit der Frage.

Am heutigen Samstag findet regulär der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz statt. Dies wurde vom Rechts- und Ordnungsamt ebenfalls geprüft. Sowohl, dass der Markt unter freiem Himmel angesiedelt ist, hat grünes Licht geben lassen als auch die Tatsache, dass es sich um einen Teil der Grundversorgung handelt.

Rathaus noch offen

Nach derzeitigem Stand geöffnet bleibt die Stadtverwaltung, wie Hauptamtsleiterin Annette Huber erklärt. „Wir beabsichtigen nicht, das Rathaus zu schließen.“ Sie appelliert aber an die Bürger, sich bevorzugt per Post, E-Mail oder Telefon an die Stadt zu wenden – also so weit als möglich. Als Arbeitgeber tritt die Stadt ebenfalls auf, so bleiben bereits Mitarbeiter an ihrem Wohnort im Elsass, was aber zu Einschränkungen von Öffnungszeiten führt.