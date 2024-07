Ein seit vier Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei an der Schweizer Grenze gefasst worden. Er hatte eine Geldstrafe von 6000 Euro nicht bezahlt. Am Dienstagmittag kontrollierten die Einsatzkräfte den kosovarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Otterbach. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnenden Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war, heißt es im Polizeibericht Wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen hatte ein Gericht eine Geldstrafe gegen den 25-Jährigen verhängt. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an. Da der Mann nicht in der Lage war, die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte er seinen Vater. Dieser brachte die geforderte Geldsumme beim Bundespolizeirevier Lörrach vorbei und ersparte so seinem Sohn einen mehrwöchigen Gefängnisaufenthalt.