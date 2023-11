Mit einem Untersuchungshaftbefehl wurde ein 44-Jähriger gesucht, den Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert haben. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Mann reiste Samstagnacht als Beifahrer am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn ein. Er wies sich mit einem irakischen Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung ergab einen Untersuchungshaftbefehl. Dem Mann wird vorgeworfen, 2019 über die deutsch-österreichische Grenze gewerbsmäßig Ausländer eingeschleust zu haben.