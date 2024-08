Beim Versuch, mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen, ist ein gesuchter Mann festgenommen worden. Am Mittwochvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Rumänien wohnenden Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war, teilt die Polizei mit. Vor einem Monat hatte ein Gericht ihn wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt, die der 43-Jährige aber nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft am Montag Haftbefehl erlassen. Da der Mann die ausstehende Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, nahm ihn die Bundespolizei fest und brachte ihn ins Gefängnis.