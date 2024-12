Ein mehrfach gesuchter Mann ist von der Bundespolizei an der Schweizer Grenze festgenommen worden. Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife den tunesischen Staatsangehörigen in der Tram am Grenzübergang in Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz hatte ein Gericht den 24-Jährigen vor zwei Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt, die er aber nicht bezahlte. Des Weiteren werden ihm weitere Straftaten in Deutschland vorgeworfen, weswegen von fünf Staatsanwaltschaften Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlagen. Auch zwei europaweite Ausschreibungen bestanden gegen den Mann. Im Schengener Informationssystem war er von Belgien und Italien zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen. Im Gefängnis verbüßt er nun eine 57-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.