Ein wegen des Einschleusens von Ausländern verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn gefasst worden. Vor zwei Jahren hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt, die der 43-jährige in Belgien wohnhafte Mann aber nicht bezahlte, heißt es in einem Polizeibericht. Darum hatte die Staatsanwaltschaft bereits im vergangenen Jahr einen Haftbefehl erlassen. Am Montagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte den indischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus der Schweiz und nahmen ihn fest. Da er die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 5220 Euro nicht begleichen konnte, steht ihm jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe bevor.