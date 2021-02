Weil am Rhein Mit Harmonie und kurzen Wegen

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit überhaupt ein geschäftsführender Schulleiter eingesetzt wird?

Für jeden Schulbezirk muss ein geschäftsführender Schulleiter eingesetzt sein, also zum Beispiel für Weil am Rhein, Lörrach oder Rheinfelden, um Ansprechpartner für das Schulamt und den Schulträger zu sein, wenn es um Fragen geht, die alle Schulen des Bezirks betreffen. Der zuvor eingesetzte geschäftsführende Schulleiter beziehungsweise Schulleiterin scheidet in der Regel wegen Pensionierung aus. Meine Vorgängerin war Gertrud Wittek, ehemals Schulleiterin der Realschule Dreiländereck, die am Ende des Schuljahres 2018/19 pensioniert wurde.

Frage: Wie kamen Sie dann darauf, sich zu bewerben?

Mein Vorgänger an der Gemeinschaftsschule, Roland Gleibs, war ebenfalls geschäftsführender Schulleiter, somit wusste ich schon, dass es das Amt gibt. Und mit Gertrud Wittek pflegte ich ein gutes Arbeitsverhältnis. Als die Stelle dann vakant war, hat es sich einfach angeboten, und ich verfügte auch schon über einige Jahre Erfahrung.

Welche Aufgaben beinhaltet diese Tätigkeit?

Vor allem geht es darum, Themen, die alle Weiler Schulen betreffen, zu koordinieren. Zum einen sind da die beweglichen Ferientage, welche die Schulleiter aus jedem Bezirk für die Schulen festlegen. Zum Beispiel haben die Weiler Schüler seit vielen Jahren am Montag nach der Buurefasnacht am Sonntag frei, weil viele Schüler dort aktiv sind. Manch einer geht danach noch auf den Basler Morgenstraich und müsste am Morgen in der Schule erstmal wiederbelebt werden, wenn er es überhaupt bis dahin geschafft hätte.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld sind die Schulbezirkswechsel. Wenn also ein Kind im Schulbezirk einer Grundschule wohnt und auf eine andere Grundschule gehen will, muss ich das in Zusammenarbeit mit dem Schulamt Lörrach genehmigen. Dafür gibt es berechtigte Gründe, zum Beispiel wenn das Kind auf eine Ganztagesschule soll, aber auch weniger berechtigte, zum Beispiel dass man zusammen mit dem besten Freund auf eine Schule will.

Von einem geschäftsführenden Schulleiter im Schwäbischen habe ich gehört, als Grund für einen Wechsel an eine andere Grundschule sei vorgetragen worden, dass an dieser Schule eine besonders hübsche und junge Lehrerin unterrichte, und der siebenjährige Knirps dann viel besser lerne. Vermutlich wurde dieser Antrag nicht genehmigt.

Und wofür sind Sie noch zuständig?

Ich kann auch dann angesprochen werden, wenn Schulleiter ein Thema haben, das für mehrere Schulen interessant sein könnte und weswegen ich dann mit der Stadtverwaltung oder dem Schulamt Kontakt aufnehme. Beispiele sind die Digitalisierung, aber auch die Reinigung der Schulen, die Verkehrssituation vor Unterrichtsbeginn oder das Essensangebot an den Weiler Schulmensen. Umgekehrt ist es natürlich auch möglich und wird auch gemacht.

Die organisatorische Unterstützung des Gesamtelternbeirats der Weiler Schulen, die Vorbereitung der Info 4-Veranstaltungen für die Eltern der vierten Klassen und nicht zuletzt die Beantwortung von Presseanfragen in dieser schwierigen Zeit sind weitere Tätigkeitsfelder. Ganz sicher nicht das Unwichtigste ist, dass wir Weiler Schulleiter uns Gelegenheiten geben, uns zu treffen und auszutauschen. Man ist dann unter sich und kann dann mal Dampf ablassen oder auch herzhaft lachen. Das schweißt in schwierigen Zeiten auch zusammen.

Wie viel Aufwand verbirgt sich hinter der Ausübung des Amts?

Jetzt in der Pandemiezeit ist er höher, aber insgesamt ist dieses Amt gut zu bewältigen. Der zeitliche Aufwand als Schulleiter der Gemeinschaftsschule ist größer und hat eine ungleich höhere Frequenz.

Was schätzen Sie am meisten an der Arbeit?

Vor allem schätze ich die Zusammenarbeit mit vielen Menschen, man knüpft Kontakte, woraus sich interessante Gespräche und Begegnungen ergeben. Hier in Weil am Rhein haben wir das Glück, dass wir insgesamt wirklich gut harmonieren zwischen Schulleitungen und Stadtverwaltung und die Wege zu den Verantwortlichen kurz sind. Ich sehe von städtischer Seite insgesamt ein großes Interesse, die Schulen gut auszustatten und die Gebäudesubstanz zu modernisieren beziehungsweise zu sanieren.

Ich finde, dass Weil am Rhein seinen Auftrag, Bildung zu unterstützen, ernst nimmt. Dass es manchmal etwas länger dauert, darüber kann ich mittlerweile lächeln, auch wenn ich in der Sanierungsphase öfters verzweifelt war. Es ist auch sehr beachtenswert, dass die Etats der Schulleitungen bei den knapper werdenden Kassen weitgehend auf Vorjahresniveau geblieben sind. Das ist nicht selbstverständlich.

Und worauf könnten Sie verzichten?

In Bezug auf die Geschäftsführung der Weiler Schulen ist alles im Lot. Das liegt auch daran, dass ich ganz tolle Mitarbeiterinnen im Sekretariat habe, die mir viel Bürokratie abnehmen. Verzichten könnte ich auf die derzeitig schwierige Planbarkeit, die ständigen Veränderungen und die damit abnehmende Verlässlichkeit. Und verzichten könnte ich auch auf manche Videokonferenz und dem blechernen Ton aus dem Laptop, der mir mit der Zeit gewaltig auf die Nerven geht.

Gibt es Besonderheiten in Zeiten der Corona-Pandemie?

Beispielsweise mussten wir dieses Jahr die Info 4-Veranstaltung für die Eltern der vierten Klassen wegen der Pandemie ersatzlos ausfallen lassen. Und auch die Schnuppernachmittage und Informationsabende an den weiterführenden Schulen können nicht durchgeführt werden. Das macht es für die Eltern schwieriger, die Entscheidung zu treffen, an welche Schule ihr Kind wechseln soll. Auch die Anmeldung im März muss anders organisiert werden. Aber das betrifft ja alle Bereiche des öffentlichen Lebens, da sind die Schulen keine Ausnahme.