Weil am Rhein Mit Herzblut und Leidenschaft dabei

Von Kindesbeinen an ist Astrid Grunicke, die beruflich seit 42 Jahren als Pharmazeutisch-Kaufmännische Assistentin in einer Apotheke tätig ist, mit dem Haltinger Turnverein aufs engste verbunden. Aus eigener Initiative ging sie mit fünf Jahren ins Mädchenturnen, während sie bereits mit 14 Jahren selbst eine Gruppe führte. Mit 18 Jahren leitete sie beispielsweise die Frauengruppe, zugleich trat sie in den 1980er-Jahren verstärkt mit der Jazztanzgruppe auf. Seit mittlerweile 28 Jahren ist Astrid Grunicke auch Leiterin des Mutter-und-Kind-Turnens, das ihr besonders am Herzen liegt. Denn dies ist für den Nachwuchs oft der Einstieg ins Vereinsleben. „Die abwechslungsreiche Arbeit mit Kindern macht einfach Spaß, und man bekommt immer etwas zurück“, weiß sie. Gleichwohl sei es durch die wachsenden Ansprüche und die sich verändernden Rahmenbedingungen anstrengender und schwieriger geworden. Das spürt Grunicke auch als Leiterin der Fit-und-Fun-Gruppe: „Die Bindung an einen Verein ist leider nicht mehr so stark.“ Hinzu kommt, dass durch den Ganztagsschulbetrieb Kinder und Jugendliche immer weniger Zeit für den Vereinssport haben.