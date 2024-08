Weil am Rhein: Mit James Blunt auf Wolke 7 singen

Essen und trinken für alle, die sich gedulden können. Foto: Maja Tolsdorf

Blunt: „Ich bin ein Delfin“

Den entzündet wenig später James Blunt. Das Publikum zündet sofort, als er die Bühne betritt. Mit „Beside you“ spielt er gleich zu Beginn einen Song seines neuen Albums „Who we used to be“, der zum Tanzen einlädt. Die Zuschauer lassen sich nicht zweimal bitten, ganz egal ob er die Hände über den Kopf hebt und klatscht oder ohne viel Worte zum Mitsingen einlädt. Allerdings ist das gemeinsame Singen für die Zuhörer eine Herausforderung, denn Blunt singt meist sehr hoch. So kommt der Chor des Publikums eher zart und leise wenn er ganze Passagen allein übernimmt. Denn die wenigsten Frauen haben Kraft in ihrer Sopranstimme und Männerstimmen sind kaum herauszuhören. Das fällt bei „You’re beautiful“ genauso auf wie bei „High“. Zuvor hatte James Blunt gewitzelt, dass er diesen Song nun „ nur mit den Damen singen wird“. Die Männer könnten währenddessen Sportergebnisse checken. Und niemand solle glauben, dass er ein Mann sei: „Ich bin ein Delfin und kann höher singen als Mariah Carey“, erklärt er. Zu den bekanntesten Songs wie Bonfire Heart, Carry You Home oder Same Mistake hört man aber auch einige Männerstimmen heraus.