Weil am Rhein: Mit Kinderchor und Weihnachtsmann

Der VdK Dreiländereck, der für die Gemeinden Weil am Rhein, Haltingen, Eimeldingen-Märkt und Binzen zuständig ist, hat seine traditionelle Weihnachtsfeier mit einem kleinen weihnachtlichen Programm in der Gaststätte „Sonne“ in Kandern gefeiert. Viele Mitglieder folgten der Einladung des VdK unter der Leitung von Maria Baumgartner-Rüsch, heißt es in einem Nachbericht. Sie erfreuten sich am zweiten Adventssonntag in gemütlicher Runde bei einem gemeinsamen Weihnachtsessen und später mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.