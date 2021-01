Weil am Rhein Mit kühlem Kopf der Wirklichkeit stellen

Dietz lässt Revue passieren, wie sich das örtliche Leben in den vergangenen Monaten verändert hat. Eltern und Kinder, das Personal in den Kindertagesstätten und Schulen oder auch Betriebe und Verwaltungen hätten gewaltige Kraftanstrengungen unternehmen müssen. 2020 war ein Jahr ohne Veranstaltungen der Vereine, Konzerte wurden abgesagt, traditionelle Events wie das Bläserfestival oder das Kieswerk-Open-Air konnten ebenfalls nicht stattfinden. Dazu kam der Abbruch der Sportsaison in nahezu allen Sportarten. „Corona hat unser gewohntes Leben auf den Prüfstand gestellt“, meint der Oberbürgermeister.

Auch im privaten Bereich gab es große Auswirkungen, wie dass in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen keine oder nur noch eingeschränkte Besuche möglich waren und sind, Hochzeiten und Beerdigungen nur im kleinsten Kreis stattfinden können, die Großeltern außer Reichweite und Familienfeiern eingeschränkt sind. Dietz dankt den Bürger für ihr Verständnis, ihre Mitwirkung und Geduld. „Wenn wir uns besonnen und mit kühlem Kopf der Wirklichkeit stellen, werden wir diese Zeit überstehen“, ist er überzeugt.

In der Krise seien schließlich auch neue kreative Formen der Kommunikation entstanden, wie Videokonferenzen in der Berufswelt oder „Kleinkonzerte und Biergartenmusik“ im kulturellen Bereich. „Weil am Rhein hat Kreativität gezeigt“, hebt der OB hervor.

Er ist sich aber auch bewusst, dass all dies das Unmittelbare und die Wärme der persönlichen Begegnungen nicht ersetzen könne. „Wir alle sehnen uns nach dem spontanen Zusammentreffen, dem ungezwungenen Dialog – nach gewohnter menschlicher Umgebung.“ Er sei aber überzeugt, diese Normalität zurück gewinnen zu können, wenn die Menschen umsichtig, vorausschauend und sorgfältig handeln. Jeder könne und müsse dazu beitragen, lautet sein Wunsch.

Die Corona-Pandemie habe auch gezeigt, wie empfindlich Gesellschaft und Wirtschaft auf Störungen reagieren würden und wie abhängig man von dem sei, das als selbstverständlicher Wohlstand erachtet werde. „Aber nichts ist selbstverständlich, weder beständig wachsener Wohlstand noch soziale und politische Stabilität“, betont Dietz. Gedankenloses Fortschreiben der Vergangenheit gebe keine Gewissheit für die Zukunft. „Wir müssen unsere Erwartungen und Haltungen immer wieder neu an Gegebenheiten anpassen. Denn Politik, auch Kommunalpolitik, ist immer ein Rendez-vous mit der Wirklichkeit.“

Mehr Achtsamkeit

Das neue Jahr ist traditionell auch Anlass für gute Vorsätze und Wünsche. „Wir wissen, wir haben nicht alles in der Hand, aber wir können immer alles zum Besseren beeinflussen.“ Der Appell des Oberbürgermeisters lautet, dass jeder darauf hinarbeite, damit die Krise zum Guten gewendet werden könne und die Rückkehr zur vertrauten Normalität möglich sei. „Lassen Sie uns achtsam miteinander umgehen. Dann können wir zuversichtlich in das Jahr gehen.“