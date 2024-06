Die Künstler Niels Tofahrn und Patrick Luetzelschwab laden für Freitag, 7. Juni, zum monatlichen „Meet & Greet“ ein. Besucher können laut Ankündigung erleben, wie Kunst lebendig wird, während sie sich in einer entspannten und kreativen Atmosphäre mit den Künstlern austauschen. Diese Abende sollen Gelegenheit bieten, in die lokale Kunstszene einzutauchen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und vielleicht sogar eigene kreative Impulse zu gewinnen. Das „Meet & Greet“ ist offen für alle, die sich für Kunst und kreativen Austausch interessieren, heißt es weiter. Diese Veranstaltung findet jeden ersten Freitag des Monats von 19 bis 21 Uhr im Atelier in der Bühlstraße 6 in Weil am Rhein statt.