Weil am Rhein Mit Leihbüchern hat es angefangen

Das Geschäft florierte, wozu auch beitrug, dass „Jochen“ Lindow im Jahr 1950 bei Bertelsmann einstieg. Der im Jahr 1835 gegründete Buchverlag entwickelte sich in den Nachkriegsjahren unter der Führung von Reinhard Mohn, mit dem Lindow eine Freundschaft verband, zum Großkonzern und bot im Rahmen des so genannten Leserings Lizenzausgaben von Büchern an, etwa solche des Abenteuerschriftstellers Karl May.

Teil der eigenen Biografie

Solche waren es auch, welche den Autor dieser Zeilen später, Anfang der 1990er-Jahre, zum passionierten Leser werden ließen. Denn der Gang „zum Lindow“ ist auch Teil der eigenen Biografie: Die wöchentliche Ausgabe der „Micky Maus“, später die Karl-May-Bände in der grün-ledernen Bertelsmann-Ausgabe und die Bücher um den Weltraumhelden Perry Rhodan oder noch einmal später die Begegnung mit Stephen King, Ernest Hemingway oder den Beatles: Elke Gründler-Lindow hat – bis heute – immer alles oder kann es zumindest bis zum nächsten Tag bestellen.

Im persönlichen Kontakt, der Beratung und guten Empfehlungen sieht Elke Gründler-Lindow denn auch die Vorteile des klassischen Buchhandels gegenüber dem Online-Verkauf. „Wenn ein Kunde ein Buch empfohlen bekommt, das ihm gefällt und auf das er sonst nicht gekommen wäre, dann ist das für einen Buchhändler ein schönes Erlebnis“, weiß die 67-Jährige. „Da kann ich mich auch auf meine tollen Mitarbeiter verlassen, die selbst gerne lesen und daher auch gut empfehlen können“, sagt Elke Gründler-Lindow. V

era Ruelicke und Heidi Selb unterstützen sie im Buchladen und haben sich laut der Inhaberin mittlerweile einen Kundenstamm erarbeitet, der nur von Selb respektive Ruelicke bedient werden will.

Im Lockdown viel gelesen

Im Lauf der Zeit hat sich vieles verändert: Bertelsmann ist heute ein weltweit tätiger Großkonzern, den Lesering und Buchclub gibt es seit sieben Jahren nicht mehr. Die Filiale in Friedlingen, die Hans Lindow einst gegründet hatte, musste Anfang der 1970er-Jahre mangels Rentabilität wieder schließen.

Auch auf die Corona-Pandemie hatten Elke Gründler-Lindow und ihr Team zu reagieren: Der bereits bestehende Online-Shop wurde stärker nachgefragt, Bestellungen via E-Mail haben zugenommen. Neu war das Vereinbaren von Zeitfenstern, zu denen Kunden bestellte Ware an der Ladentür abholen konnten. „Gerade während des ersten Lockdowns wurde sehr viel gelesen“, schildert die 67-Jährige ihre Erfahrungen.

Viele Stammkunden

Groß ist das Potenzial an Stammkunden, die laut der Inhaberin etwa 60 Prozent der Kundschaft ausmachen. Manche sind gar seit den Anfängen mit dabei, so etwa ein Senior, der heute in Inzlingen lebt und nach wie vor regelmäßig nach Alt-Weil kommt, sowie mehrere alt-eingesessene Haltinger.

Jüngst schaute auch eine Frau herein, deren Vater unlängst verstorben war und die nun dessen Angelegenheiten regeln musste. „Sie erzählte mir, dass sie als Schülerin einmal einen Buchgutschein gewonnen und diesen damals bei mir eingelöst hatte“, erzählt Gründler-Lindow. „Als sie dann durch Alt-Weil fuhr, wollte sie schauen, ob es uns noch gibt. Sie freute sich dann sehr darüber, dass wir noch da sind.“