Weil am Rhein: Mit Lob, aber auch Verbesserungsvorschlägen

„Das Programm dient dazu, uns aus der Einsamkeit zu holen“, meint eine Seniorin, die beim Spielenachmittag bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Donnerstag dabei ist. Unisono loben alle von unserer Zeitung befragten Teilnehmerinnen die Ausfahrten. „Das Mittagessen war auch schön. Da brauche ich nicht zu kochen“, witzelt Rita Bognowski. Das sehen auch die Seniorinnen an den anderen Tischen so.