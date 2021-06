Weil am Rhein Mit Metal-Musik, ohne Mittelalter

Die zu erfüllenden Auflagen bedeuten für die ehrenamtlich tätigen Musik-Fans der „Metal Maniacs“ auch Mehrkosten. Um die Abstände einzuhalten, sind weniger Personen auf der gleichen Fläche zulässig. Das bedeutet, dass die Tickets statt zuvor 49 Euro für ein Wochenende nun pro Abend 50 Euro kosten, und es gibt nur Eintagestickets. Hamel: „An Infrastruktur müssen wir alles hochziehen.“ Statt zeitgleich 2500 Besucher seien es nun aber nur 500. Der Ticketverkauf soll in der kommenden Woche starten.

Remo Schamberger von der Landesgartenschau-Gesellschaft freut sich, dass die Veranstaltung nicht nur bewilligt, sondern nun auch über die Bühne gehen kann. Es seien die normalen Verträge geschlossen worden. Zugleich wurden den Organisatoren die aktuell üblichen Corona-Auflagen durch das Rechts- und Ordnungsamt übermittelt. Stadtsprecherin Junia Folk erklärt, dass von Seiten der Stadt das Festival erlaubt wurde, also der Veranstalter eine grundsätzliche Zusage erhielt. Die Stadt habe die Genehmigung auf Basis der geltenden Corona-Verordnung erteilt.

Kein Mittelalter-Festival

Gleiches gelte nahezu für das Mittelalter-Festival (MPS), aber mit anderem Ausgang. Mit dem Veranstalter „Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen“ mit Chef Gisbert Hiller sei zwar noch eine Frage offen gewesen, doch die über die „Sozialen Medien“ verbreitete Darstellung, dass die Stadt die Veranstaltung nicht möglich mache, stimme nicht. Mit dem Veranstalter sei ebenfalls ein Vertrag mit der Corona-Klausel geschlossen worden, erklärt Schamberger. Er erhielt am Mittwoch die Mitteilung vom MPS, dass dies für Anfang Juli vom Veranstalter abgesagt wurde, da eine Veranstaltung mit 1000 Personen ja nicht genehmigungsfähig sei. Dies nehme er zur Kenntnis. Ob vom 8. bis 10. Oktober noch ein MPS stattfindet, bleibe abzuwarten. So weiß er auch, dass sich der Termin für den Veranstalter rechnen muss. Wenn also zu wenig Besucher kommen dürfen, sei es wirtschaftlich nicht darstellbar. Auf Anfrage bestätigte der MPS-Veranstalter gegenüber unserer Zeitung die Absage für den Juli.

Filme und Flohmarkt

Fest eingeplant ist hingegen ein besonderes Filmerlebnis, das vom städtischen Kulturamt auf die Beine gestellt wird. Der Parkplatz des ehemaligen Landesgartenschaugeländes soll sich vom 13. bis zum 22. August in ein Autokino verwandeln (wir berichteten).

Darüber hinaus wird der Flohmarkt von Andreas Hempel gleich zwei Mal aufgebaut, am 9. und 10. Juli sowie am 3. und 4. September. Hinzu kommt noch ein Stoffmarkt am 17. und 18. September. Der Moskauer Zirkus will außerdem vom 12. bis 18. Juli ein Gastspiel in Weil am Rhein geben. Für alle diese Veranstaltungen gilt laut Schamberger, dass die gültige Corona-Verordnung eingehalten werden muss.

Selbst eine Absage erteilt hat die Landesgartenschau-Gesellschaft einem Veranstalter, der ein Food-Truck-Festival auf die Beine stellen wollte. Diesen hat er auf das nächste Jahr vertröstet. „Wir müssen abwarten, wie es wird“, weiß auch Schamberger um die aktuell schwierig einzuschätzende Lage in den nächsten Monaten. Auch der Zirkus Knie komme aktuell nicht nach Weil am Rhein.