Weil am Rhein Mit neuem Fischbesatz in die Saison

Die Angelerlaubnis wird – ganz nach dem kontaktlosen Prinzip – an die Besteller verschickt. Der Verkauf hat zwar noch nicht begonnen, aber Kniep­hoff rechnet damit, dass die Karten „wie jedes Jahr normal“ bestellt werden. „Am Freitag geht es los, dann schauen wir, was reinkommt.“

Nur fünf Angler erlaubt

Auch bei den Anglern ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise das Vereinsleben heruntergefahren. „Unser Verein lebt davon, zusammenzusitzen, zu fischen und gemeinsam etwas zu trinken. Daher bringt es nichts, wenn wir etwas mit dem Computer veranstalten. Wir warten jetzt, bis sich etwas ändert.“

Zwar darf ab Freitag die Rute wieder ausgeworfen werden, allerdings sind coronabedingt nur fünf Angler am Weiher erlaubt. „Das ist zwar Quatsch, weil wir ein großes Gelände haben, aber das sind die Vorschriften und daran halten wir uns.“ Die begrenzte Anzahl der Angler macht dem Vorsitzenden weniger Sorgen. „Wir kriegen alle schon unter. Vielleicht verteilen wir die Anmeldungen auf morgens und abends. Unsere Mitglieder sind verständnisvoll.“

Nachwuchs an Land zu ziehen, sei durch Corona noch schwieriger geworden: „Wir haben keine Möglichkeiten, Nachwuchs zu werben.“ Erschwerend hinzu komme noch, dass keine Angelschein-Prüfungen angeboten werden. „Es ist ein Rattenschwanz“, meint Kniephoff.

Trotz Hürden bleibe die Mitgliederzahlen jedoch stabil: „Jedes Jahr gehen welche, aber es kommen auch wieder welche. Es bleiben immer um die 500 Mitglieder.“

Ob die Pacht für den Feuerbach und den Hodbach verlängert wird, weiß Kniephoff noch nicht. „Der Pachtvertrag muss erst noch geändert werden.“ Ein weiterer Knackpunkt ist der Wasserstand der beiden Bäche. Die geringe Bachtiefe führe zu weniger Fischbestand. „Wir haben keinen Nutzen davon, wenn wir nur tote Fische aus dem Wasser sammeln. Und wenn der Wasserstand so niedrig bleibt, ist auch kein neuer Fischbesatz möglich.“

Bereits seit zwei Jahren hat der Angelverein keinen Besatz mehr vorgenommen. „Wenn der Pegel zu niedrig ist, gibt es nicht genug Sauerstoff für die Fische“, erklärt Kniephoff. Schließlich führe weniger Wasser dazu, dass die Temperatur im Gewässer steigen und sich so mehr Algen am Boden bilden. Dadurch entstehen Faulgase und Schadstoffe am Boden, erläutert er weiter.

Fischbesatz wieder möglich

Doch der Wasserstand des Weihers sehe momentan „ganz gut“ aus, sodass der Angelverein dort neue Fische einsetzen konnte. „Wir machen das immer in der kalten Jahreszeit, dann ist der Stoffwechsel der Fische heruntergefahren und das Umsiedeln ist für sie weniger stressig“, weiß der Vorsitzende.

Insgesamt fast 600 Kilogramm an Fischen fanden im Weiher in Efringen-Kirchen ein neues Zuhause. Dieses Jahr sind es allerdings nur Karpfen. Sonst kommen zum Fischbestand auch noch Hechte und Barsche hinzu.

Der Angelverein Weil am Rhein verkauft am Gründonnerstag, 1. April, von 15 bis 19 Uhr und am Karfreitag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr frisch geräucherte Forellen direkt am Vereinsheim am Weiher in Efringen-Kirchen. Es werden keine Bestellungen angenommen, nur solange der Vorrat reicht.

Zum Fischen ist der Weiher am Karfreitag von 8 bis 12 Uhr und am Ostersonntag sowie Ostermontag ab 8 Uhr geöffnet.